Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Für 20 Euro 300 Euro Schaden angerichtet

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Geschwister-Scholl-Straße haben die Täter 20 Euro erbeutet. Für die Beute ist am Donnerstag (21.2) zwischen 15.30 Uhr und 19.10 Uhr die Terrassentür für 300 Euro beschädigt worden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Geschwister-Scholl-Straße bemerkt hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell