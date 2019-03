Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartenhäuser aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 5. auf den 6. März wurde auf zwei Gartengrundstücken in der "Alte Winzler Straße" jeweils das Gartenhaus aufgebrochen. Den Einbruch entdeckte ein Eigentümer am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr. Der oder die Diebe brachen mehrere Türen des Gartenhaues auf und durchsuchten das Innere. Mit einem vorgefundenen Stabfeuerzeug entzündeten sie mehrere Servietten in einer Schrankablage. Das Feuer erlosch jedoch, ohne weiteren größeren Schaden anzurichten. Im weiteren Verlauf gingen die Diebe auch noch ein Geräteschuppen auf dem Grundstück an und hebelten die Tür auf. Letztlich wurde nichts gestohlen. Auch einen zweiten Geräteschuppen auf dem Nachbargrundstück öffneten sie gewaltsam und durchwühlten das Innere. Es entstand Sachschaden.

