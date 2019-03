Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Busfahrer verletzt Passantin

Lambrecht (ots)

Eine 58-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht stand gestern nachmittag am Bahnhof in Lambrecht und informierte sich am Fahrplan. Zeitgleich startete ein Linienbus, fuhr eine Kurve an der Frau vorbei und stieß sie dadurch mit ausladenden Heck zu Boden. Der Busfahrer bemerkte den Unfall, stieg aus und verständigte den Rettungsdienst. Bei dessen Eintreffen allerdings setzte sich der Busfahrer ans Lenkrad und fuhr weg. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung konnte ein 48-jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden. Er muß sich jetzt nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Unfall verantworten, sondern auch wegen Verkehrsunfallflucht. Die Frau erlitt Schürfwunden im Gesicht und Prellung am Körper.

