Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht zum 26.03.19 gelangten unbekannte Täter in einen Pkw Opel Corsa, der in der Straße "Im Salzbrunnen" abgestellt war und entwendeten einen USB-Stick und einen Verbandskasten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Aufbruchsspuren waren nicht feststellbar.

Am Nachmittag es 26.03.19 wurden zwei weitere Taten angezeigt.

Aus einem Pkw VW, der in der Sonnenwendstraße abgestellt war, wurden demnach im Zeitraum vom 25.03.19, 18:30 Uhr - 26.03.19, 16.55 Uhr, ein Geldbeutel mit Bargeld und eine Sonnenbrille entwendet.

Ebenfalls aus einem Pkw VW, in der Sonnenwendstraße abgestellt war wurde zwischen dem 25.03.19, 02:00 Uhr - 26.03.19, 19:35 Uhr aus dem Kofferraum eine Handtasche mit diversen persönlichen Dokumenten sowie etwas Bargeld entwendet.

An allen Fahrzeugen konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Die Polizei Bad Dürkheim gibt folgende Tipps:

- Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen, Geldbörsen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. - Lassen Sie daher nichts davon im Auto zurück und bieten Sie dem Täter somit keine Tatgelegenheit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

