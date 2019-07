Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Recklinghäuserin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, um 07:05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Recklinghäuser mit seinem Pkw die Kaiserstraße in Herten in östliche Richtung. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Recklinghausen fuhr auf der Distelner Straße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 53-Jährige verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

