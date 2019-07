Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer stößt gegen geparkten Pkw

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen die Haydnstraße in Richtung Franz-Bracht-Straße. Nach Angaben des 66-Jährigen bog vor ihm an der genannten Kreuzung ein Pkw mit einer Fahrerin am Steuer sehr knapp vor ihm nach rechts ab, sodass er nach rechts gegen einen geparkten Pkw fuhr. Dabei verletzte sich der 66-Jährige leicht. Die Frau entfernte sich trotz Ansprache unerlaubt von der Unfallstelle. Das amtliche Kennzeichen konnte abgelesen werden. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell