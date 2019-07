Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nach Betrugsvorwürfen gegen Reisebüro - Flüchtiger Tatverdächtige stellt sich bei der Polizei

Recklinghausen (ots)

Nach den Betrugsvorwürfen gegen einen Hertener Reisebürobetreiber hat sich der Tatverdächtige, ein 39-jähriger Hertener, heute (26.07.) auf der Polizeiwache Herten gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell noch im Polizeigewahrsam.

Polizeilich bekannt wurden die Vorwürfe im Rahmen eines Einsatzes am Freitagabend (19.07.) an dem Reisebüro. In den darauffolgenden Tagen meldeten sich eine Vielzahl von Geschädigten bei der Polizei. Aktuell ist von etwa 160 Geschädigten auszugehen. Die genaue Schadenssumme kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Andreas Wilming-Weber

Telefon: 02361/55-1030

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell