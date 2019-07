Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Heckenscherendieb schlägt Zeugen und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Mann aus einer Hausgarage an der Uferstraße eine elektrische Heckenschere der Marke Metabo. Der Täter packte die Heckenschere in den Korb seines gelben Fahrrades und fuhr in Richtung Kaiserstraße weg. Der Täter kam einem aufmerksamen 61-jährigen Nachbarn des Geschädigten auf der Uferstraße entgegen. Der 61-Jährige sah noch wie der Täter vom Grundstück des Geschädigten fuhr und folgte dem Täter. Im Bereich Backumer Tal wollte er dem Täter dann die Heckenschere wegnehmen. Der Täter entriss ihm diese allerdings wieder und schlug dem 61-Jährigen dabei mehrfach ins Gesicht. Er flüchtete dann mit der Heckenschere weiter in Richtung Backumer Tal. Durch die Schläge wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige beschreibt den Täter als etwa 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen gelben Bermuda, einen weißen Hut oder Kappe und ein helles Oberteil. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

