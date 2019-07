Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahme nach Zeugenhinweis

Heinsberg-Randerath (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge aus Randerath meldete sich am 24. Juli (Mittwoch), gegen 1 Uhr bei der Polizei und gab an, mehrere Personen zu beobachten, die sich an parkenden Motorrollern zu schaffen machten. Als die Beamten dort ankamen bemerkten sie am Friedhof eine Gruppe von mehreren Personen, mit Fahrrädern und Motorrollern. Die Beschreibung des Zeugen traf auf die Personen zu. Nachdem die Männer zunächst zu Fuß flüchteten, gelang es den Beamten sie an der Straße Sandberg in Richtung Horst anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass alle vier Männer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren, aus Erkelenz und Heinsberg stammend, bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind. Ermittlungen ergaben, dass ein aufgefundener weißer Motorroller kurz zuvor an der Straße Sandberg entwendet worden war. Ob die anderen Fahrzeuge, ein blauer Motorroller der Marke Peugeot sowie ein Kleinkraftrad der Marke Honda mit grünem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2010, ebenfalls entwendet wurden, wird nun ermittelt. Sie wurden, ebenso wie die vier aufgefundenen Fahrräder, sichergestellt. Bei den Personen wurde zudem diverses Werkzeug aufgefunden. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Diese dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell