Direktion Bundesbereitschaftspolizei

BPOLD BP: Bundesbereitschaftspolizei leistet Katastrophenhilfe und unterstützt mit Wasserwerfern bei der Waldbrandbekämpfung in Lübtheen

Fuldatal, Lübtheen, Hünfeld, Blumberg, Ratzeburg, Ludwigslust, Parchim (ots)

Seit dem 30. Juni 2019 wütet ein Waldbrand nahe der Ortschaft Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern.

Auf Anforderung des Landkreises Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) unterstützt die Bundesbereitschaftspolizei mit sechs Wasserwerfern die Löscharbeiten in den betroffenen Gebieten. Vom Sitz der Direktion Bundesbereitschaftspolizei in Fuldatal bei Kassel wurden die Wasserwerfereinheiten aus Hünfeld (Hessen), Blumberg (Brandenburg) und Ratzeburg (Schleswig-Holstein) am 2. Juli 2019 alarmiert und sind seitdem gemeinsam mit der Feuerwehr, dem THW, der Bundeswehr sowie weiteren Polizeieinheiten im Einsatz.

Insgesamt haben die Wasserwerfer am 2. Juli 2019 ca. 220.000 Liter Wasser abgegeben.

Die polizeiliche Katastrophenhilfe gehört unter anderem zum breiten Aufgabenspektrum der Bundesbereitschaftspolizei.

Die Direktion Bundesbereitschaftspolizei mit Sitz im nordhessischen Fuldatal bei Kassel führt, koordiniert und unterstützt die zehn Bundespolizeiabteilungen. Sie steuert alle Kräftebewegungen, sorgt für eine gleichmäßig hohe Auslastung und für einen effizienten Einsatz der Bundesbereitschaftspolizeikräfte, um den vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei gerecht zu werden. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Beamtinnen und Beamte aus den Bundespolizeiabteilungen in ganz Deutschland eingesetzt. Sie sind für alle Bereiche des polizeilichen Aufgabenspektrums ausgebildet und verfügen über ein hohes Maß an Fachkompetenz, Flexibilität und Mobilität.

