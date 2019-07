Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen/Bochum/Gelsenkirchen/Dortmund/Oberhausen: Polizei sucht Taxiräuber mit Foto - Tatverdächtiger ist festgenommen!

Recklinghausen (ots)

In der Zeit vom 14. Juli bis zum 20. Juli 2019 beraubte ein Mann aus Bottrop vier Taxifahrer. Er bedrohte sie mit einem Messer, forderte deren Geld und Handy und veranlasste sie dann, das Taxi zu verlassen. Mit dem Taxi fuhr er davon, ließ es dann stehen und flüchtete.

Am heutige Tage konnte der Tatverdächtige im Zuge der Fahndung durch Polizeibeamte in Bottrop festgenommen werden. Er wurde in ein Polizeigewahrsam eingeliefert.

