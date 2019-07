Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

In einem Zeitraum zwischen Freitag, dem 19.07. und Mittwoch, dem 24.07. brachen unbekannte Täter eine Garage an der Schützenstraße auf. Entwendet wurden zwei Motorräder. Eines der beiden Motorräder hat ein Recklinghäuser Kennzeichen und ist in den Farben weiß und blau lackiert. Die andere Maschine ist orange. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch um 11:00 Uhr einen Geldautomaten aufzubrechen. Tatort ist die Hochstraße. Zwar gelang es den Tätern die Tür des Automaten aufzuhebeln. An den Tresor selber gelangten sie jedoch nicht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung ohne Beute. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Marl

Auf einer Videoaufzeichnung wurde der Diebstahl von zwei Paketen am Mittwoch gegen 15:50 Uhr festgehalten. Die Pakete lagerten auf der Terrasse eines Einfamilienhauses am Rotdornweg. Zu erkennen sind zwei junge, männliche Täter, die sich unerlaubt Zugang zum Grundstück verschaffen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit der Beute in unbekannte Richtung.

Bottrop

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam eine Garage an der Gerberstraße auf. Aus der Garage wurde ein schwarzes Fahrrad entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem Kiosk an der Cranger Straße in. Im Inneren wurden Kühl- und Gefrierschränke durchsucht. Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

