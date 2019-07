Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Straßenraub mit drei Tätern

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es am Busbahnhof oberhalb der Bergstraße am Marler Stern zu einem Straßenraub durch drei männliche Täter. Sie griffen drei 18-Jährige aus Oer-Erkenschwick an und entwendeten eine Tasche samt Mobiltelefon, Kopfhörern und Ausweisdokumenten. Die Täter bedrohten die Gruppe mit einem mitgeführten Messer und einem Schraubendreher. Einer der 18-Jährigen wurde durch einen Tritt verletzt, ein anderer bekam einen Schlag gegen den Kopf. Einer der Täter flüchtete nach der Tat in den Marler Stern. Die anderen beiden Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. In Tatortnähe konnte die geraubte Tasche aufgefunden und sichergestellt werden.

Personenbeschreibungen:

1. Täter: ca. 30 Jahre alt, Bart, bekleidet mit Arbeitshose und Arbeitsschuhen mit Stahlkappe

2. Täter: männlich, 20 bis 22 Jahre alt, lockige schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche

3. Täter: keine Beschreibung

Um Hinweise zu dem Raub bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell