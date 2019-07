Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht der Urkundenfälschung

LK Celle / Bergen OT Offen (ots)

Stutzig wurden die Polizeibeamten der Bergener Polizei, als ihnen ein im Irak geborener 37-jähriger Schwede in einem hannoveraner Pkw bei einer am frühen Samstagmorgen in Offen durchgeführten Verkehrskontrolle neben einem schwedischen Personalausweis einen griechischen Führerschein vorzeigte. Eine Überprüfung des Führerscheins ergab Hinweise auf eine Fälschung, sodass den Fahrzeugführer neben einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erwartet. Die Weiterfahrt wurde ihm natürlich auch untersagt.

