Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Zigarettenkippe setzt Mülltonne in Brand

Celle (ots)

Gestern Abend (Donnerstag, 04.07.2019) rauchte eine 51 Jahre alte Frau im Rotdornweg eine Zigarette vor ihrer Haustür. Die vermeintlich ausgedrückte Kippe entsorgte sie anschließend in einer prall gefüllten Papiertonne auf ihrem Grundstück. Es kam, wie es kommen musste: die Tonne fing an zu brennen und das Feuer griff auf anschließend auf eine danebenstehende Mülltonne für Kunststoffe über. Durch die Hitzeentwicklung wurden im weiteren Verlauf mehrere Pflastersteine sowie ein Zaunelement beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

