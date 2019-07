Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dieb mit grünem Daumen

Bergen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden von einem Grundstück in der Langen Straße in Bergen diverse Pflanzen entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr betraten Unbekannte das umzäunte Privatgrundstück eines Marktbeschickers und eigneten sich eine Schubkarre und eine Kettensäge an. Darüber hinaus entwendeten sie 60 Tomaten- und vier Rosmarinpflanzen und entfernten 54 Pflanzen aus Einmalblumentöpfen aus Plastik und nahmen die Blumentöpfe mit.

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter Tel.: 05051/471660 entgegen.

