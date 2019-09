Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Erneut PKW zerkratzt

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(kem) Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Montag, 02.09.2019, ca. 20.30 Uhr auf Dienstag, 03.09.2019, ca. 05.00 Uhr einen PKW. Der unter der Unterführung am Nordring (Verbindung Celler Straße / Verdener Landstraße) geparkte BMW wurde an allen Seiten beschädigt. Besonders stark betroffen war die Kofferraumklappe. Eine ähnliche Tat ereignete sich zuletzt am Sonntag in Erichshagen beim Sportplatz an der Waldstraße. Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell