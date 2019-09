Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Betrug

Obernkirchen (ots)

(ma)

Eine 72jährige Obernkirchenerin ist gestern Vormittag durch ein Telefonanruf eines Mannes von der angeblichen Europäischen Datenbank München verunsichert worden.

Der Anrufer behauptete, dass die Seniorin derzeit Schulden in Höhe von 680 Euro bei ihrem Bankinstitut hätte und das bei Nichtzahlung dieses Betrages das Konto gesperrt wird. Ein gerichtlicher Vollstreckungsbescheid, so der Mann am Telefon, läge schon vor.

Die Obernkirchenerin machte das einzig richtige und schaltete die Polizei ein, die der 72jährigen erklärte, dass die ganze Geschichte nur dazu diente, dass sich Betrüger bereichern wollten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell