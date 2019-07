Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Radfahrer fährt betrunken und telefonierend gegen geparktes Auto: schwer verletzt

Niederkrüchten-Elmpt: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 47-jähriger Radfahrer aus Niederkrüchten nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Radfahrer am Dienstag um 15:25 Uhr gegen ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Niederkrüchten wollte von der Grünewaldstraße nach rechts in die Overhetfelder Straße einbiegen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Radweg frei war, tastete er sich bis zur Einmündung vor und musste dort wegen des Verkehrs warten. Das stehende Fahrzeug bemerkte der Radfahrer offensichtlich zu spät und fuhr hinein. Beim Sturz verletzte er sich schwer. Nach Zeugenangaben war der Radfahrer durch das Hantieren/Telefonieren an seinem Handy abgelenkt. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde./ah (874)

