Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Aufmerksame Zeugen stoppen Trunkenheitsfahrt

Kempen: (ots)

Am Dienstag um 11:25 Uhr meldeten aufmerksame Passanten, dass eine offensichtlich betrunkene Dame mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die beabsichtigte Weiterfahrt der Dame stoppten die couragierten Zeugen, indem sie der Autofahrerin den Schlüssel abnahmen und sie bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 71-jährige Kempenerin laut Alkoholvortest mit einem ungefähren Promillegehalt von etwa 2,3 an der Parkplatzeinfahrt zu einem Discounter auf der St. Töniser-Straße ein Hinweisschild touchiert hatte. Von dort aus setzte sie zurück, um beim Abbiegen ein zweites Mal vor das Schild zu fahren. Daher wurden die Zeugen aufmerksam und schritten beherzt ein. Zudem gab eine weitere Zeugin an, dass die Dame wohl schon auf der Kleinbahnstraße ein Verkehrszeichen beim Überfahren eines Kreisverkehrs umgefahren hatte. Den Unfallort nahmen die Einsatzkräfte ebenfalls zu Protokoll. Sie stellten den Führerschein der Seniorin sicher und erstatteten Strafanzeige. Ein besonderes Dankeschön geht (auch noch schriftlich) an die couragierten Zeugen, die vermutlich noch Schlimmeres verhindert haben./ah (871)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell