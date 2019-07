Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kripo fahndet nach Exhibitionistem

Viersen: (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag gegen 11:30 Uhr sexuelle Handlungen im Park hinter der Josefskirche an sich vorgenommen. Eine Frau erstattete Anzeige, eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Der Mann war zwischen 30-40 Jahre alt und etwa 160-170 cm groß. Er hatte kurze braune Haare und trug eine kurze goldfarbene Hose sowie ein weißes T-Shirt. Der Mann hatte eine auffällige Tätowierung ähnlich einer Blumenranke am linken Bein. Er hatte ein lilafarbenes Fahrrad und einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (869)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell