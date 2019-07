Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 82-jährige Viersenerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 16:25 Uhr. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Viersen bog vom Löhweg nach rechts in den Willy-Brandt-Ring ein. Die Seniorin wollte auf dem Radweg den Willy-Brandt-Ring in Richtung Innenstadt überqueren. Sie erschrak aufgrund des einbiegenden Autos derart, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Auto ist es nicht gekommen. Die Radfahrerin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen./ah (866)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell