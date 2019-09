Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nienburg (ots)

(kem) Am Dienstag, 03.09.2019, gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der B441 in Uchte Höhe Abzw. Hannoversche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem an den beteiligten Kraftfahrzeugen Totalschaden entstand und die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Uchter befuhr nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen mit seinem PKW Toyota die B441 von Nendorf in Richtung Uchte und wollte nach links auf die Hannoversche Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 64-jährigen Uchter, der die B441 mit seinem PKW Ford und Wohnanhänger in Richtung Nendorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch eine RTW-Besatzung versorgt. Beide PKW sowie der Wohnanhänger wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden zwei Verkehrsschilder abgeknickt. Gegen 17.00 Uhr waren die Fahrzeuge abgeschleppt und die Unfallstelle geräumt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 30.000EUR.

