Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/K 31 Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Edenkoben (ots)

Eine hoffentlich lehrreiche Trunkenheitsfahrt, welche zum Glück nur mit erheblichem Sachschaden endete, durchlebte ein 21-jähriger Mann aus Edenkoben. Am 06.03.2019, gegen 06.30 Uhr, befuhr der junge Mann die K31 von Edenkoben kommend nach Edesheim. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit verlor der 21-Jährige in einer scharfen Linkskurve auf der Gefällstrecke die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der PKW des 21-Jährigen durchbrach anschließend eine Heckenreihe auf der neben der Fahrbahn gelegenen Wiese. Dabei schrammte er nur knapp an Baum vorbei. Nach ca. 30 Meter kam der PKW letztlich auf der Wiese zum Stehen. Der junge Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Schürfwunden. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte der junge Mann ab. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

