Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostring, 6.3.2019, 00.40h Fahren unter Drogeneinfluss, keine Fahrerlaubnis und zur Festnahme ausgeschrieben

Landau (ots)

Gleich 3 Vorgänge bescherte ein 25-jähriger Motorrollerfahrer bei einer Verkehrskontrolle den kontrollierenden Beamten in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (6.3.19, 00.40h). Gleich zu Beginn der Kontrolle gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach Feststellung körperlicher Merkmale die auf Drogeneinnahme schließen ließen wurde ein Test zum Nachweis von Drogenkonsum durchgeführt. Dieser verlief positiv. Zuletzt ergab eine Überprüfung zur Person des 25-jährigen, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der 25-jährige aufgrund des Haftbefehls dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

