Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2019, um 07.05 Uhr, hat sich auf der Rahdener Straße (B212) in Nordenham ein Verkehrsunfall ereignet, durch den ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Stadland befuhr die Rahdener Straße in Richtung Ellwürden. Er bemerkte ein Abbremsen des vorausfahrenden PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW verletzt. Der Nordenhamer wurde zur ambulanten Behandlung per Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

