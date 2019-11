Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am 30.11.2019, gegen 01.00 Uhr, wurde der Fahrer eines Mercedes auf der Bremer Straße kontrolliert. Dabei wurde bei dem 33-jährigen aus Bremen Alkoholeinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,03 Promille. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dazu wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Am 29.11.2019, gegen 19.35 Uhr, wurde in der Straße Am Hang durch eine Funkstreife ein PKW-Fahrer kontrolliert. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Gegen den 29-jährigen aus Albanien wurde wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit ein Verfahren eingeleitet. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

