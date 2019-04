Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Absperrmaterial gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch umfangreiches Verkehrssicherungsmaterial einer Straßenbaufirma gestohlen. Die acht Absperrbaken und zehn Absperrschranken waren zur Baustellenabsicherung an der Oldenburger Straße, Höhe Deverhof, aufgestellt. Bereits am Montag war dort in Höhe des Pappelwegs der Diebstahl zweier Verkehrsschilder und dreier Absperrschranken angezeigt worden. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 2700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

