Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mitsubishi beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf dem Frensdorfer Ring in Höhe der Kreuzung zur Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.10 Uhr stieß dort ein weinroter Mitsubishi Space Star mit einem bislang unbekannten Fahrzeug zusammen. Die Autos hatten sich bei einem Fahrstreifenwechsel berührt. Der Fahrer des unbekannten Autos bog anschließend auf die B403 in Richtung Bad Bentheim ab und setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell