Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Weißer Klein-Lkw gesucht

Papenburg (ots)

Am frühen Montagnachmittag ist es auf der Rheiderlandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz vor 14.30 Uhr waren vier Fahrzeuge hintereinander in Richtung Splitting unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw befuhr zunächst den Abbiegestreifen zur B 70 in Richtung Aschendorf, als er plötzlich und unvermittelt wieder zurück auf die Rheiderlandstraße zog. Ein nachfolgender Pkw musste so stark abgebremst werden, dass zwei dahinterfahrende Autos nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten und es zu Zusammenstößen kam. Zwei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Der Verursacher setzte die Fahrt mit seinem weißen Klein-Lkw unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell