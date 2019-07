Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 01.07.2019: Langgöns: 78 - Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, gegen 10.50 Uhr, bei Langgöns. Ein 78 - Jähriger Radfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Die Straße musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen. Sehr wichtig dabei ist die Frage, aus welcher Richtung der Fahrer eines Pedelec zuvor unterwegs war.

Ein 51 - Jähriger Lasterfahrer aus Wilnsdorf war am späten Vormittag auf der A 485 aus Richtung Gießen unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Langgöns, um auf der Landesstraße 3133 in Richtung Langgöns abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Die Zugmaschine erfasste den Mann an den Beinen. Er wurde mit den sehr schweren Verletzungen umgehend in eine Klinik eingeliefert.

Während schnell klar war, aus welcher Richtung der Lasterfahrer angefahren kam, wissen die Beamten noch nicht, aus welcher Richtung der 78 -Jährige angefahren kam. Es werden daher dringend Zeugen gesucht, die dazu bzw. zum Unfallgeschehen Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

