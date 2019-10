Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Jugendliche Krad-Fahrer treten Autospiegel ab

Bild-Infos

Download

Holzminden, Innenstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden mehrere Autospiegel durch zwei 16- und 17-jährige Kradfahrer abgetreten - dumm nur, dass sich genau zu diesem Zeitpunkt eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Holzminden hinter ihnen befand.

Kurz nach Mitternacht fallen einer Funkstreifenbesatzung auf der Allersheimer Straße in Holzminden zwei Leichtkrafträder auf, die ca. 100 Meter vor dem Streifenwagen in die Bergstraße einbiegen. Die Beamten entschließen sich diese zu kontrollieren und folgen ihnen. Nachdem sie zu den Krädern aufgeschlossen haben können sie erkennen, wie einer der Fahrer mit dem Fuß in Richtung der Spiegel der dort abgestellten Fahrzeuge tritt. Zeitgleich wurde der Polizeidienststelle durch Anwohner mitgeteilt, dass kurz zuvor zwei Motorradfahrer Mülltonnen umgetreten hätten. Als die Beamten die Kradfahrer anhalten wollten, beschleunigten diese ihre Maschinen und fliehen in verschiedene Richtungen. Die Beamten folgen daher dem Leichtkraftradfahrer, der nach den Spiegeln getreten hat. Dabei überfährt dieser mit hoher Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln im innerstädtischen Bereich und flieht anschließend durch den Wald nach Neuhaus im Solling. Als er dort weiter über den Fußweg fliehen will stürzt er, ohne sich allerdings ernsthaft zu verletzten.

In der anschließenden Befragung gibt er dann auch zu, zusammen mit seinem Kumpel die Mülltonnen und Außenspiegel um- bzw. abgetreten zu haben - warum wisse er selber nicht. Gewiss ist indes, dass, neben der Anzeige wegen der Sachbeschädigung und der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten, noch eine ordentliche Geldsumme für die Reparaturkosten an den beschädigten Fahrzeugen auf die beiden jungen Männer zukommen wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Leiter ESD

Burkhard Schramm

Telefon: 05531/958-122

E-Mail: burkhard.schramm@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell