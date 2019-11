Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Täter entwendet Umhängetasche einer Fußgängerin mit Kinderwagen

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2019, gegen 09.15 Uhr, hat in Nordenham in der Grünen straße beim Spielwarengeschäft ein bislang unbekannter Täter im Vorbeifahren einer 30-jährigen Nordenhamerin ihre Umhängetasche vom Kinderwagen gerissen. Der männliche Täter mit aufgesetzter Kapuze flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrrad in Richtung Schulstraße. Er soll ca. 185 cm bis 190 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit dunkler Jeanshose und schwarzer Jacke mit weißer Rückenaufschrift.

Täterhinweise bitte an die Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell