Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Gerangel löst Polizeieinsatz aus

Pforzheim (ots)

Ein Zeuge informierte am Donnerstagabend um 20.55 Uhr telefonisch die Polizei über eine angebliche Schlägerei zwischen zehn bis fünfzehn Personen vor einem Gebäude in der Goethestraße. Dabei wären auch Personen gegen die Scheibe eines Ladengeschäfts gestoßen worden. Als die Polizeikräfte dort ankamen, konnten sie noch ein Gerangel zwischen mehreren vermeintlich Jugendlichen erkennen, die jedoch sofort flüchteten. Einer der Beteiligten, ein 19-jähriger Syrer, konnte von Polizeibeamten noch festgehalten werden. Er stellte sich völlig unwissend und wies auch keine Verletzungen auf. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Am Ladengeschäft konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

