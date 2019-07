Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfall verursacht und weitergefahren- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Unfall verursacht und ist weitergefahren. Der Fahrer eines grauen Kombis war auf der Sophienstraße (Fahrradstraße) in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Peter- und Paul-Platz überholte er einen 17-jährigen Radfahrer und scherte so knapp vor ihm ein, dass er das Vorderrad des Radfahrers berührte, wodurch dieser über den Lenker stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Betroffenen zu kümmern. Die Verkehrspolizei Karlsruhe sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 666-4213, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell