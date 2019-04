Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Bettkasten ist kein sicheres Versteck für Einbrecher

Werl (ots)

Am Montag, um 23:52 Uhr, wurde die Polizei zur Panningstraße gerufen. Hier hatte ein Zeuge einen Mann beobachtet, der durch ein defektes Fenster in eine Wohnung stieg. Anschließend konnte der Zeuge sehen, wie sich der Lichtstrahl einer Taschenlampe durch die Wohnung bewegte. Die herbeigerufenen Polizisten konnten ebenfalls das Licht der Taschenlampe in der Wohnung entdecken. Sie forderten sofort Verstärkung an um den Täter auch sicher stellen zu können. Mit der Verstärkung traf auch Diensthund "Peppa" und ihr Teampartner ein. Als der Einbrecher die Polizisten vor der Haustür bemerkte wollte er zunächst aus einem rückwärtigen Fenster flüchten. Hier sah er jedoch dem Diensthund in die Augen und verschwand wieder in der Wohnung. Die Beamten öffneten nun die Wohnungstür und drohten mit dem Einsatz von "Peppa". Da sich in der Wohnung nichts tat, wurde der Hund zum Durchsuchen der Wohnung losgeschickt. Er verbellte den Täter im Schlafzimmer. Der Mann hatte sich wohl in einem Bettkasten versteckt. Die Beamten öffneten den Kasten und entdeckten dort den Täter. Dieser zog nach dem Motto: "Lasst mich in Ruhe!" den Deckel wieder zu. Diesen Gefallen taten ihm die Polizisten jedoch nicht. Der 35-jährige Mann ohne festen Wohnsitz gab an, dass er in der Wohnung übernachten wollte. Während der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl besteht. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am heutigen Tage wird er dem Haftrichter vorgeführt. (lü)

