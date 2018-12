POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Strohballenbrand

Bad Sassendorf (ots) - Am Dienstag, um 22.47 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand von Strohballen am Hellweg. An einem Feldweg brannte eine etwa 100 Meter lange Strohmiete bestehend aus circa 400 Strohballen. Die Wehr ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

