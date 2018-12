POL-SO: Lippstadt - Drei schwer Verletzte

Aus diesem Autowrack wurden drei schwer Verletzte gerettet. /// Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Bild-Infos Download

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 00:35 Uhr, kam es an der Lipperoder Straße zu einem Unfall. Kurz zuvor war der beteiligte Mercedes CLA 45 AMG an der Mastholter Straße einer Streifenbesatzung aufgefallen. Als die Beamten ihr Fahrzeug hinter dem Mercedes wendeten gab der Fahrer Vollgas und flüchtete. Die Beamten verfolgten das Auto aufgrund von Starkregen nicht. Kurze Zeit darauf kam es an der Lipperoder Straße zu einem Unfall. Der 19-jährige Fahrer war offensichtlich viel zu schnell unterwegs und kam in Höhe eines Autohauses nach links von der Straße ab. Der Pkw prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Dabei wurden die Vorderachse und der Motor aus dem Mercedes herausgerissen. Das Auto drehte sich einmal komplett und kam etwa 21 Meter vom Baum entfernt zum Stillstand. Der 19.jährige Fahrer sowie seine beiden 19 und 21-Jahre alten Beifahrer (alle aus Lippstadt) wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Warum der Fahrer beim Anblick des Streifenwagens Vollgas gab, konnte noch nicht geklärt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 80000,- EUR geschätzt. (lü)

