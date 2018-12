POL-SO: Ense-Niederense - Polizei sucht Flüchtigen Fahrer

Ense (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der Möhnestraße zu einem Unfall. Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Möhnestraße in Richtung Arnsberg. In Höhe der Einmündung Bahnhofstraße fuhr der Unbekannte mit seinem Pkw über die Mittelinsel und riss dabei beide Verkehrsschilder ab. An seinem Fahrzeug entstand wohl erheblicher Sachschaden. Unter anderem lief eine Menge Öl aus. Der Flüchtige muss mit dem beschädigten Fahrzeug dort längere Zeit gestanden haben, da der Unfallwagen wahrscheinlich nicht mehr fahrbereit war. Er entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Auto um einen Opel. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. Falls den Fahrer nun ein schlechtes Gewissen plagt, wäre jetzt der richtige Moment sich bei der Polizei zu melden. (lü)

