POL-SO: Warstein-Belecke - Handy runtergefallen

Warstein (ots) - Am Montag, um 14:45 Uhr, kam es an der Külbe zu einem Unfall. Ein 36-jähriger Mann aus Warstein war mit einem Seat Altea in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs. In Höhe der Gaststätte Külbe fiel ihm sein Handy in den Fußraum des Autos. Beim Versuch es wieder aufzuheben, verriss er das Lenkrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegen kommenden VW Passat eines 30-jährigen Mannes aus Warstein. Durch den Aufprall wurde eine 39-jährige Beifahrerin in dem VW Passat leicht verletzt. Sie wurde zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto hatte er nach eigenen Angaben, seiner Mutter "entwendet". Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell