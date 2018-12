POL-SO: Erwitte-Stirpe - Wildunfall

Erwitte (ots) - Am Montag, um 07:40 Uhr, kam es an der Hauptstraße zwischen B1 und Stirpe zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Erwitte war in Richtung Erwitte mit seinem Opel unterwegs. Er kollidierte mit einem Reh wobei sein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 800,- Euro geschätzt. (lü)

