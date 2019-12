Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hochwertiges Pedelec in Sulingen entwendet - Pkw fährt in Twistringen auf Traktorgespann auf - Fußgängerin auf Überweg in Diepholz angefahren ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am gestrigen Mittwoch gegen 07.45 Uhr wurde in Diepholz eine Fußgängerin leicht verletzt. Die 20-Jährige wollte zu Fuß den Fußgängerüberweg in der Mollerstraße benutzen. Ein 69-jähriger Fahrer eines Transporters übersah de Fußgängerin und fuhr sie an. Die 20-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Weyhe - Verkehrsunfall

Ein Radfahrer erlitt bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18.25 Uhr leichte Verletzungen. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Straße Im Bruch nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Sie übersah dabei einen 30-jährigen Radfahrer, der die Hauptstraße bei Grün querte. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit vom 04.12.2019, 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Nienburger Straße, Stadt, ein blaues Pedelec. Das Rad der Marke Giant Explore war im Fahrradstand eines Baustoffhandels gesichert abgestellt. Der Wert des Pedelec wird auf 2600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Syke - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 09.30 Uhr bis 10.45 Uhr in ein Haus in der Steimker Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Badezimmerfenster, was sie gewaltsam öffneten, in das Haus. Hier durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume, bevor sie unerkannt wieder verschwanden. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Twistringen - Verkehrsunfall

In Twistringen ist am Mittwoch um 17.15 Uhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Weyhe ungebremst auf den Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespanns aufgefahren. Der PKW war nicht mehr fahrbereit; es entstand Totalschaden. Der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige Treckerfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6500 Euro.

Schwarme - PKW besprüht

Eine Sachbeschädigung in Höhe von ungefähr 1000 Euro haben unbekannte Täter am Mittwoch am Mühlenweg in Schwarme begangen. Die unbekannten Täter besprühten in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen, auf dem Parkplatz des Kindergartens abgestellten, Opel Corsa. Die Motorhaube wurde großflächig mit rosafarbenem Sprühdosenlack besprüht. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, entgegen.

