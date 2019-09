Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wuppertal-Elberfeld-Tatverdächtiger festgenommen-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nachdem es heute in den frühen Morgenstunden (11.09.2019, 03:30 Uhr) zu einem Brand in einem Wohnhaus kam, konnte in dem Zusammenhang ein Tatverdächtiger von der Polizei gestellt werden. Im Bereich Ostersbaum eingesetzte Polizeibeamte entdeckten in der heutigen Nacht Feuerschein aus einem Gebäude in der Lothringer Straße in Wuppertal-Elberfeld. Als die Beamten das Gebäude betraten konnten sie einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen stellen, gegen den der Verdacht besteht, in dem Keller des Gebäudes einen Brand gelegt zu haben. Der Verdächtige, der sich gegen seine Festnahme heftig wehrte, konnte durch die Beamten überwältigt werden. Die in dem Haus schlafenden Personen wurden durch die Polizei geweckt und konn-ten das Haus verlassen. Durch den Einsatz in dem brennenden Gebäude wurden vier Polizeibeamte durch Rauchgas beeinträchtigt und von der Feuerwehr untersucht. Ein Hausbewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung einem Kran-kenhaus zugeführt. Der Beschuldigte befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Ob er auch für weitere Brände im Bereich Ostersbaum verantwortlich ist, ist Gegenstand der aufwändigen Ermittlungen.

