Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines VW Crafter

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit vom 16.08.19, 18.00 Uhr bis zum 17.08.2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Bereich Dehneweg, Bad Gandersheim, einen dort abgestellten VW Crafter, der in einer der dortigen Parkbuchten, verschlossen, abgestellt war. Anwohner in der Nähe hätten gehört, wie gegen 00.30/01.00 Uhr mehrmals ein Fahrzeug in der Liegnitzer Str. gefahren sei. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug konnten jedoch nicht erlangt werden. Wer eventuell Beobachtungen im besagten Tatzeitraum gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, setzte sich bitte mit der Polizei Bad Gandersheim, Tel. 05382/919200, in Verbindung.

