Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Erneut eine Drogenfahrt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - Am gestrigen Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, wurde der 27-jährige Fahrer eines VW Jettas auf der B 445 angehalten und kontrolliert. Der junge Mann stand unter dem Einfluß von Marihuana, so dass eine Blutentnahme erforderlich wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, 500 Euro Bussgeld stehen in Erwartung, ein vierwöchiges Fahrverbot und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Innerhalb der ersten beiden August-Wochen war das die bereits vierte "Drogenfahrt" im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Gandersheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell