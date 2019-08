Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Zwei Autofahrerinnen leicht verletzt

Northeim (ots)

Lütgenrode, Obere Dorfstraße - Donnerstag, 15.08.2019, 11.40 Uhr

LÜTGENRODE (fal) - Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr kam es auf der Ortsdurchgangsstraße in Lütgenrode zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Hildesheim war auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Hardegsen unterwegs. In Höhe der Tankstelle hielt sie an, um anschließend nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Die ihr folgende 78 Jahre alte Autofahrerin aus Uslar bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf.

Beide Autofahrerinnen verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der Pkw der Hildesheimerin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

