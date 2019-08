Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Freitag, 16.08.19, erhielt eine Streife des Polizeikommissariats Einbeck einen Einsatz auf die Bundesstraße 3, höhe der Ortschaft Kuventhal. Dort sollte ein Pkw im Straßengraben stehen. Vor Ort wurden in dem Pkw zwei Frauen aus Georgien (24 und 25) angetroffen, die angaben, mit dem Auto in Richtung Einbeck unterwegs gewesen zu sein, als man in der scharfen Kurve nach links von der Straße abgekommen sei. die Fahrzeugführerin konnte auf Nachfrage keinen Führerschein vorzeigen. Es konnte dann ermittelt werden, dass die junge Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und schon eine Anzeige aus dem Raum Hannover besteht. Sie musste anschließend eine Sicherheitsleistung entrichten. Der Pkw wurde abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

