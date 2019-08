Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Auffahren im toten Winkel übersehen

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Bundesstraße 3 in Höhe OT Salzderhelden, Mittwoch, 14. August 2019, 20.15 Uhr. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover wollte mit seinem VW Touran über die Einfädelungsspur auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Northeim auffahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer eine bereits auf der Bundesstraße 3 fahrende 20-jährige Frau aus Kalefeld, die einen Fiat 500 führte. Durch den anschließenden Zusammenstoß überschlug sich der Fiat auf der Fahrbahn. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin des Fiat verletzt und anschließend dem Krankhaus in Einbeck zugeführt. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Bundesstraß halbseitig zur Säuberung gesperrt werden. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 16.000 Euro geschätzt.

