Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Innenstadt / Raub einer Handtasche - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Um die Mittagszeit wurde einer älteren Dame am gestrigen Mittwoch (17.07.2019) in der Straße Balauerfohr in Lübeck ihre Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad.

Eine 92-jährige Lübeckerin ging um 12.40 Uhr aus Richtung Hüxstraße kommend durch die Straße Balauerfohr in Richtung Krähenstraße.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge näherte sich der älteren Dame von hinten ein Fahrradfahrer. Die Lübeckerin konnte der Polizei anschließend lediglich mitteilen, dass sie einen Schlag verspürte und daraufhin zu Boden gestürzt sei. Kurz darauf habe sie einen Radfahrer mit ihrer Handtasche davonfahren sehen.

Die Dame zog sich bei dem Sturz nicht unerhebliche Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zu diesem Raub werden beim Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei geführt. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0451-1310 mit dem K 13 in Verbindung zu setzen.

