Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angeblich "nur" Holz und Tapetenreste verbrannt

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr musste die Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken, da auf einem Firmengelände auf der Biebermühle ein größeres Feuer gemeldet wurde. Es stellte sich heraus, dass der Betreiber eines dort ansässi-gen Abrissunternehmens Holz und Tapetenreste aus Abrissarbeiten verbrannte. Wa-rum dies um diese Uhrzeit geschehen musste ist bislang unklar. Auch steht noch nicht eindeutig fest, was genau in dieser Feuerstelle "entsorgt" wurde. Die Ermittlungen dauern an und entsprechende Verfahren werden gegen den verantwortlichen Firmen-inhaber eingeleitet. Den Brand selbst konnte die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell und problemlos löschen.

